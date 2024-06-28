ارتفاع أسهم شركة الرسوم المتحركة التابعة لنيفر بنسبة 9.5%

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قفز سعر أسهم منصة القصص المصورة على الإنترنت "ويبتون إنترتينمنت"، التابعة لشركة "نيفر" الكورية الجنوبية العملاقة لتكنولوجيا المعلومات، بنسبة 10% تقريبا فوق سعر الطرح العام الأولي، وذلك بعد إداجها لأول مرة في سوق الأسهم الأمريكية أمس الخميس.وافتتح السهم عند 21 دولارا و30 سنتا وأغلق عند 23 دولارا في سوق "ناسداك" العالمية المختارة، بزيادة 9.5% عن سعر الاكتتاب العام الأولي.وقامت الشركة بتسعير أسهمها في الاكتتاب الأولي لـ15 مليون سهم عادي بسعر 21 دولارا للسهم الواحد يوم الأربعاء، مما سمح لها بجمع 315 مليون دولار، أي 440 مليار وون.وبالنظر إلى سعر الإغلاق البالغ 23 دولارا للسهم الواحد في أول يوم من التداول، فإن تقييم الشركة يقدر حاليا بحوالي 2.92 مليار دولار، أي حوالي 4 تريليونات وون.وتمتلك "نيفر" حصة 63.4% من أسهم "ويبتون إنترتينمنت".يُذكر أن الويبتون هي عبارة عن قصص مرسومة قصيرة يتم إنشاؤها رقميا للقراءة على الأجهزة المحمولة. وقد نشأت في كوريا الجنوبية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، واكتسبت شعبية عالمية مع نجاح العديد من الأفلام والمسلسلات الدرامية المستوحاة من الويبتون.