كوريا الشمالية تدعى أنها نجحت في تجربة نوع متطور من الصواريخ

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قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أمس الخميس إنه تم إجراء تجربة ناجحة ومهمة تهدف إلى تطوير صواريخ قادرة على حمل عدد من الرؤوس الحربية، فيما نفت كوريا الجنوبية صحة هذا الادعاء.وأضاف التقرير أن الاختبار الذي أجري أول من أمس الأربعاء، تم باستخدام محرك المرحلة الأولى لصاروخ باليستي متوسط وطويل المدى يعمل بالوقود الصلب، وأن الصاروخ نجح في فصل رؤوس حربية تم توجيهها بشكل دقيق إلى ثلاثة أهداف محددة مسبقا.ونقل التقرير عن الإدارة العامة للصواريخ في كوريا الشمالية إن اختبار التقنية الخاصة بفصل الرؤوس الحربية المتعددة له معنى خاص بشأن تعزيز القدرة والتكنولوجيا الصاروخية للبلاد.ومن جانبه، قال الجيش الكوري الجنوبي أمس الخميس إن تحليلا مشتركا أجراه مع نظيره الأمريكي يشير إلى أن الصاروخ انفجر في المرحلة الأولية من عملية الإطلاق، مما يدل على فشل التجربة.