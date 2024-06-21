انخفاض العائدات الضريبية الوطنية بمقدار 770 مليار وون في مايو

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شهدت قيمة العائدات الضريبية الوطنية في كوريا الجنوبية خلال شهر مايو الماضي انخفاضا بمقدار 700 مليار وون مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بسبب تراجع العائدات من ضرائب الشركات.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة المالية، بلغت قيمة العائدات الضريبية الوطنية في مايو 25.5 تريليون وون، بانخفاض مقداره 700 مليار وون مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن العائدات من ضرائب الشركات في مايو بلغت 5.5 تريليون وون، بانخفاض نسبته 31.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ويرجع السبب في هذا الانخفاض إلى عدم قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على دفع ضرائب الشركات الناجم عن المشاكل الكبيرة التي تواجهها بشأن التدفقات النقدية.وقال التقرير إن حجم الضرائب التي دفعتها الشركات في أول 5 أشهر من هذا العام أقل مما كان عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بمقدار 15.5 تريليون وون.وسجل حجم ضرائب القيمة المضافة في مايو زيادة بمقدار تريليون وون مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بسبب انخفاض المبالغ المستردة وزيادة الاستهلاك، فيما زاد حجم ضرائب الدخل بمقدار 700 مليار وون.وبهذا انخفض إجمالي حجم العائدات الضريبية الوطنية في أول 5 أشهر من هذا العام بمقدار 9.1 تريليون وون، ليصل إلى 151 تريليون وون.