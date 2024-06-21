انخفاض ثلاثي في الإنتاج والاستهلاك والاستثمار في كوريا خلال مايو

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شهدت كوريا الجنوبية خلال شهر مايو الماضي انخفاضا في كل من الإنتاج والاستهلاك والاستثمار.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها انخفاض متزامن في المجالات الثلاثة منذ 10 أشهر.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الجمعة، انخفض مؤشر الإنتاج الصناعي الإجمالي في مايو بنسبة 0.7% مقارنة بالشهر الأسبق، ليصل إلى 113.1 نقطة.واشار التقرير إلى أن الإنتاج في الصناعات المعدنية انخفض بنسبة 1.2%، فيما سجل الإنتاج في صناعات المعدات والآلات انخفاضا بنسبة 4.4%، والسيارات بنسبة 3.1%، كما شهد الإنتاج في صناعات الخدمات انخفاضا بنسبة 0.5%.وقال التقرير إن مؤشر مبيعات التجزئة انخفض بنسبة 0.2%، مسجلا بذلك انخفاضا للشهر الثاني على التوالي.أما حجم الاستثمار في المرافق الإنتاجية فشهد انخفاضا بنسبة 4.1%.