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السياسية

الرئيس يون يستقبل مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية

Write: 2024-06-28 13:43:10Update: 2024-06-28 14:31:41

الرئيس يون يستقبل مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية

Photo : YONHAP News

سيستقبل الرئيس الكوري "يون صوك يول" مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية "أفريل هاينز" في وقت لاحق من اليوم الجمعة.
ومن المتوقع أن يتم في هذا اللقاء تبادل المعلومات المتعلقة بمعاهدة المشاركة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها مؤخرا بين كوريا الشمالية وروسيا، ومناقشة إجراءات الاستجابة الكورية الأمريكية المشتركة لتلك المعاهدة.
كما يُتوقع أيضا أن يتم تبادل الآراء حول خطة الحكومة الكورية لتزويد أوكرانيا بأسلحة، وفشل مجلس الأمن في تبني قرار جديد يهدف إلى تمديد ولاية لجنة مراقبة العقوبات على كوريا الشمالية لمدة عام آخر بسبب استخدام روسيا حق النقض في شهر أبريل الماضي.
وقد وقعت كوريا الشمالية وروسيا يوم التاسع عشر من شهر يونيو الجاري معاهدة تلزمهما بتقديم دعم عسكري متبادل في حالة تعرض أي منهما لهجوم خارجي.
وردا على ذلك، أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية أنها ستقوم بمراجعة سياستها الحالية المتمثلة في عدم تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة.
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