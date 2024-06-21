واشنطن وبكين بتحثان القضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية وبحر الصين

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أجرى نائب وزير الخارجية الأمريكي "كيرت كامبل" محادثات هاتفية أمس الخميس مع نظيره الصيني "ما تشاو شوي"، حيث بحث معه القضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية وبحر الصين الجنوبي.وخلال المحادثات، أعرب نائب الوزير الأمريكي "كامبل" عن قلق الولايات المتحدة العميق من تصرفات الصين بشأن الوضع في بحر الصين الجنوبي، حيث يتصاعد الصراع بين الصين والفلبين.كما أعرب عن تأييد واشنطن لضمان حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي وإيجاد حل سلمي للصراع بين الصين والفلبين.وأكد "كامبل" أن تعهدات الولايات المتحدة بالدفاع عن الفلبين مازالت صارمة، بموجب معاهدة الدفاع الثنائي.وشدد على أهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان، معربا عن قلق الولايات المتحدة من دعم الصين لتعزيز قاعدة الصناعات الدفاعية في روسيا.وبالإضافة إلى ذلك، تبادل الجانبان الآراء حول التحديات المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية.