كوريا الشمالية تطلق صاروخيْن باليستيين

Photo : YONHAP News

صرح الجيش الكوري الجنوبي بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين في اتجاه الشرق صباح اليوم الاثنين.وفي رسالة بعثت بها إلى الصحفيين، قالت هيئة الأركان المشتركة إن الجيش رصد صاروخا باليستيا قصير المدى أطلق من منطقة "جانغ يون" في مقاطعة جنوب "هوانغ هيه" في الساعة 5:05 صباحا في اتجاه الشمال الشرقي.وأضافت هيئة الأركان المشتركة أنه تم رصد مسار إطلاق صاروخ باليستي آخر غير محدد في الساعة 5:15 صباحا، ويقوم الجيش بتحليل تفاصيل الإطلاق، بما في ذلك نوع الصواريخ التي تم إطلاقها ومساراتها.وأكدت هيئة الأركان المشتركة على أن الجيش عزز مراقبته ويقظته ضد عمليات الإطلاق الإضافية ويحافظ على وضعية الاستعداد الكامل، كما يتبادل بيانات الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية مع السلطات الأمريكية واليابانية.ويأتي هذا الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي بعد خمسة أيام من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا من منطقة بيونغ يانغ باتجاه البحر الشرقي يوم الأربعاء الماضي.وقد زعمت كوريا الشمالية أنها أجرت بنجاح تجربة صاروخية متعددة الرؤوس الحربية، لكن هيئة الأركان المشتركة في سيول رفضت هذا الادعاء ووصفته بأنه مبالغة للتغطية على عملية الإطلاق الفاشلة.