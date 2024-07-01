مشتريات الأجانب من الأسهم الكورية تصل لمستوى قياسي في النصف الأول من العام

Photo : YONHAP News

سجل صافي مشتريات المستثمرين الأجانب من الأسهم في البورصة الكورية الجنوبية رقما قياسيا خلال النصف الأول من هذا العام، كما سجلت مبيعات المستثمرين الأفراد مستوى قياسيا أيضا.وأوضح تقرير صادر عن البورصة الكورية أمس الأحد أن قيمة الأسهم التي كانت لدى المستثمرين الأجانب، المدرجة ضمن مؤشر كوسبي الرئيسي ومؤشر كوسداك الثانوي، خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بلغت 23.28 تريليون وون.ويعد هذا أكبر رقم يتم تسجيله خلال النصف الأول منذ عام 1998، عندما بدأت البورصة في تجميع البيانات ذات الصلة. وتم تسجيل الرقم القياسي السابق في النصف الأول من عام 2004 عند 12.23 تريليون وون.وفي الوقت نفسه، بلغ صافي مبيعات الأفراد رقما قياسيا أيضا، بلغ 7 تريليونات و390 مليار وون من الأسهم الكورية خلال تلك الفترة. وتم تسجيل الرقم القياسي السابق عند 4.21 تريليون وون في النصف الأول من عام 2005.