التكتل الحاكم يقرر اقتراح مشروع قانون لإنشاء وزارة للاستراتيجية السكانية

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اتفقت الحكومة والمكتب الرئاسي والحزب الحاكم في كوريا الجنوبية على تسريع الجهود لإنشاء وزارة جديدة تكون مسؤولة عن صياغة الاستراتيجيات ذات الصلة بالقضايا السكانية، من أجل التعامل مع مشكلة الانخفاض في معدلات المواليد بشكل قياسي وشيخوخة المجتمع.وقال المتحدث باسم حزب قوة الشعب الحاكم "كوان كيو تيك" إن التكتل الحاكم توصل إلى ذلك الاتفاق أمس الأحد خلال اجتماع تنسيق سياسي رفيع المستوى عُقد في المقر الرسمي لرئيس الوزراء في وسط سيول.وخلال الاجتماع، وافق المعسكر الحاكم على ضرورة إنشاء وزارة للاستراتيجية السكانية على مستوى نائب رئيس الوزراء كمركز قوي للإشراف على الجهود المبذولة لمعالجة مشكلة انخفاض معدلات المواليد في البلاد وشيخوخة المجتمع.وقال المتحدث إن الحكومة ستقترح مشروع القانون ذي الصلة في شهر يوليو الجاري.وأضاف أن الوزارات ذات الصلة ستعقد إحاطة مشتركة اليوم الاثنين بناء على الأمور التي تمت مناقشتها في اجتماع السياسات أمس.وأضاف المتحدث أن الوزارة المخطط لها ستضع استراتيجيات تنمية وطنية متوسطة وطويلة الأجل بشأن السكان، وتخطط وتقيم السياسات السكانية، وتخصص وتعدل ميزانيات المشروعات التي تهدف إلى زيادة معدلات المواليد.