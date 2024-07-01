صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين تسجل أكبر انخفاض منذ 40 عاما

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انخفضت قيمة صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين بنسبة 20% تقريبا خلال العام الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ 40 عاما.وأوضح تقرير صادر عن معهد تابع لاتحاد التجارة الدولية الكورية، "كيتا"، اليوم الاثنين، بلغت قيمة صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين 124.8 مليار دولار في عام 2023، بانخفاض 19.9 بالمائة مقارنة بالعام الأسبق.وسجلت كوريا عجزا تجاريا قدره 18.1 مليار دولار في عام 2023، وهو أول عجز منذ عام 1992 وأكبر عجز تسجله على الإطلاق.وأرجع المعهد هذا العجز إلى التغيرات في الهيكل التجاري بين كوريا الجنوبية والصين، وهيكل سلسلة التوريد للمصدرين الكوريين الجنوبيين، مشيرا إلى أن دور الصين في التجارة العالمية تطور من مجرد تجهيز السلع الأجنبية الوسيطة إلى إنتاج وتصدير منتجاتها الوسيطة الخاصة.وأشار التقرير أيضا إلى أنه من أجل تعزيز الصادرات الكورية إلى الصين على المدى الطويل، يجب على كوريا تنويع عناصر التصدير الرئيسية لاستهداف سوق المنتجات الاستهلاكية سريعة التوسع في الصين.كما شدد التقرير على حاجة الشركات الكورية الجنوبية إلى التقدم بنشاط في السوق المحلية الصينية.