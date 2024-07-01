استمرار اجتماعات الحزب الحاكم في كوريا الشمالية لليوم الثالث

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استمرت اجتماعات حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية لليوم الثالث على التوالي، أمس الأحد.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الاثنين إن الجلسة العامة الموسعة العاشرة للجنة المركزية الثامنة لحزب العمال الحاكم، التي افتتحت يوم الجمعة الماضي، قد استمر انعقادها أمس الأحد.وأضافت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الإدارات من كل قطاع أجرت مناقشات لوضع إجراءات لتحقيق المهام الأساسية لعام 2024 بنجاح.وأوضح التقرير أن المشاركين يكثفون المناقشات في أثناء إجراء دراسة معمقة لمشروعات القرارات التي سيتم تقديمها إلى الاجتماع العام، مع الاستكشاف الدقيق لطرق تنفيذ المهام خلال النصف الثاني من هذا العام.ولم تذكر وكالة الأنباء المركزية اسم الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في التقرير.ويتركز الاهتمام على ما إذا كانت الجلسة العامة ستكشف عن أي تدابير متابعة فيما يتعلق بمعاهدة المشاركة الاستراتيجية الشاملة التي وقعتها كوريا الشمالية وروسيا خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخيرة إلى بيونغ يانغ.