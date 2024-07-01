معدلات تأييد الرئيس يون تظل عند مستوى 30% للأسبوع الثاني عشر

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ظلت معدلات تأييد الرئيس الكوري "يون صوك يول" عند مستوى يزيد قليلا عن 30% للأسبوع الثاني عشر على التوالي، وفقا لأحد خدمات استطلاعات الرأي.وأظهر استطلاع أجرته شركة "ريال ميتر" على ألفين و511 من المواطنين الكوريين البالغين في جميع أنحاء البلاد، تم إجراؤه في الفترة من الاثنين الماضي وحتى يوم الجمعة، أن 31.6% من المشاركين قيموا بشكل إيجابي طريقة تعامل الرئيس يون مع شؤون الدولة، بانخفاض 0.5 نقطة مئوية عن الأسبوع الأسبق.وكانت معدلات تأييد الرئيس يون، التي بلغت 37.3% في الأسبوع الأول من أبريل، قد ظلت تنخفض منذ ذلك الحين إلى حوالي 30%.وأعرب 64% من المشاركين في الاستطلاع عن عدم رضائهم عن طريقة تعامل الرئيس مع شؤون الدولة، بانخفاض مقداره نقطة مئوية واحدة على أساس أسبوعي.ويبلغ مستوى الثقة في هذا الاستطلاع، الذي أجرته صحيفة "إيكونومي بيزنس"، 95%، مع هامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص نقطتين مئويتين.