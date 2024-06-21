المملكة العربية السعودية تتألق كضيف شرف في معرض سيول الدولي للكتاب

Photo : Saudi Embassy in Korea

شاركت المملكة العربية السعودية كضيف شرف في معرض سيول الدولي للكتاب لعام 2024، الذي عُقد في الفترة من 26 إلى 30 يونيو، في مركز كويكس للمؤتمرات والمعارض في جنوب مدينة سيول.وتضمن جناح المملكة العربية السعودية في المعرض عناصر متنوعة من تراثها الثقافي، حيث قدم، بقيادة هيئة الأدب والنشر والترجمة التابعة لوزارة الثقافة، تجربة ثقافية شاملة عرضت الإنتاج الثقافي والفني المتنوع للمملكة.وضم الجناح السعودي مجموعة متنوعة من الأنشطة، بما في ذلك حلقات نقاش، وندوات، وعروض حية للفنون التقليدية، مثل رقصة "العَرْضة". كما تمكن الزوار من الاستمتاع بمعرض خاص للكتب والتحف المكتشفة في المملكة، وليلة عشاء سعودية ضمت أطباقا وطنية من مناطق مختلفة.وقد شارك في البرنامج الثقافي الذي قدمه الجناح السعودي في المعرض نخبةٌ متميزة من الكتّاب والمؤلفين، حيث جرت مناقشات حول تاريخ وتراث المملكة العربية السعودية، ودور اللغة في نقل القيم الثقافية، بالإضافة إلى مناقشة الخصائص المشتركة بين اللغتين والثقافتين الكورية والعربية.كما تطرق البرنامج إلى أهمية الشعر عند العرب، والروايات السعودية، وسبل تعزيز التعاون بين الفنون الموسيقية الكورية والعربية.وكان من بين أهم الإصدارات التي تم إطلاقها في الجناح السعودي في المعرض هذا العام "كتاب المعلقات باللغة الكورية"، وهو جهد تعاوني بين مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي، "إثراء"، وهيئة الأدب والنشر والترجمة.وقد قدمت أكاديمية الملك سلمان العالمية للغة العربية مشروعا لتعزيز اللغة العربية في جمهورية كوريا.واستهدفت مشاركة المملكة العربية السعودية في معرض سيول الدولي للكتاب تعزيز المشاركة والتعاون مع كوريا الجنوبية، وإثراء الحوار بين الثقافات والحضارات، حيث تسعى المملكة إلى تقديم صورة حقيقية وإيجابية لشعبها وثقافته وتاريخه وتراثه.يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تشارك فيها السعودية كضيف شرف في معرض دولي للكتب، حيث كانت المملكة ضيف شرف أيضا في معرض نيودلهي العالمي للكتاب في شهر فبراير الماضي، وضيف شرف في معرض بكين الدولي للكتاب الذي أقيم في الفترة من 19 إلى 23 يونيو.ومن الجدير بالذكر أيضا أن معرض سيول الدولي للكتب يعتبر أحد أرقى معارض الكتب في آسيا والعالم، وقد ضم هذا العام حوالي 90 مؤسسة وشركة نشر من 19 دولة، إلى جانب 350 دار نشر كورية. وقد بدأ المعرض محليا في عام 1954، ثم تطور إلى حدث دولي في عام 1995، ويتم تنظيمه بواسطة اتحاد الناشرين الكوريين.