الشركات الكورية الكبرى تتوقع زيادة في الصادرات خلال النصف الثاني من العام

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أعرب أكثر من نصف عدد الشركات الكبرى في كوريا الجنوبية عن توقعات إيجابية بشأن زيادة الصادرات خلال النصف الثاني من هذا العام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ووفقا لنتائج مسح أجرته مؤخرا شركة "مونو ريسيرش" بناء على طلب من اتحاد الصناعات الكورية على ألف شركة محلية كبرى، توقع 63.2% من الشركات المشاركة في المسح زيادة الصادرات الكورية خلال النصف الثاني من هذا العام.وأشارت نتائج المسح إلى أن الشركات الكبرى تتوقع زيادة صادرات البلاد من السفن والمنتجات البيتروكيماوية، والصحة الحيوية، وقطع غيار السيارات، والمنتجات الكهربائية والإلكترونية، والآلات، والسيارات، فيما توقعت انخفاض الصادرات من منتجات الحديد والنفط.وأرجع أكثر من نصف عدد الشركات السبب في توقعاتها المتفائلة بزيادة الصادرات خلال النصف الثاني من هذا العام إلى الزيادة في الطلب، والقدرة التنافسية للمنتجات الكورية ذات التكنولوجيا المتطورة.وتوقعت الشركات الأخرى انخفاض صادرات البلاد خلال النصف الثاني من هذا العام بسبب ضعف القوة التنافسية التصديرية الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد والنفط الخام، والركود الاقتصادي في الوجهات الرئيسية للصادرات الكورية، بما في ذلك الصين.