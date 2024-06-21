5.1 % زيادة في الصادرات الكورية خلال شهر يونيو

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سجلت صادرات كوريا الجنوبية زيادة للشهر التاسع على التوالي في شهر يونيو الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بنسبة بلغت 5.21% .وبلغت قيمة الصادرات الكورية من أشباه الموصلات 13 مليارا و420 مليون دولار في يونيو، بزيادة نسبتها 50.9% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها على الإطلاق.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية اليوم الاثنين، بلغت قيمة الصادرات في شهر يونيو 57 مليارا و70 مليون دولار.وأشار التقرير إلى أن صادرات أشباه الموصلات وشاشات العرض وأجهزة الكمبيوتر والاتصالات اللاسلكية سجلت كلها زيادة للشهر الرابع على التوالي.كما شهدت الصادرات الكورية من المنتجات النفطية في شهر يونيو زيادة بنسبة 8.4%، لتصل إلى 3 مليارات و630 مليون دولار، والمنتجات البتروكيماوية بنسبة 4.8%، لتصل إلى 3 مليارات و720 مليون دولار.أما قيمة صادرات السيارات فبلغت 6.2 مليار دولار في يونيو، بانخفاض نسبته 0.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وحسب الدول، بلغت قيمة الصادرات الكورية إلى الولايات المتحدة في يونيو 11 مليارا و20 مليون دولار بزيادة نسبتها 14.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها على أساس أشهر يونيو.ويرجع السبب في زيادة الصادرات الكورية إلى الولايات المتحدة إلى الانتعاش في صادرات السيارات، وأشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي.وسجلت قيمة الصادرات الكورية إلى الصين 10 مليارات و700 مليون دولار في يونيو، بزيادة نسبتها 1.87% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وبلغ إجمالي حجم الصادرات الكورية خلال النصف الأول من هذا العام 334.8 مليار دولار، بزيادة نسبتها 9.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.أما قيمة الواردات الكورية فبلغت 49 مليارا و70 مليون دولار في يونيو، بزيادة نسبتها 7.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري بمقدار 8 مليارات دولار، لتسجل كوريا بذلك فائضا لـ13 شهرا متتالية.