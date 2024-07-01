تحليق غير طبيعي لصاروخ بالستي كوري شمالي واحتمال سقوطه بالقرب من بيونغ يانغ

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تبين أن هناك احتمالا كبيرا بأن يكون أحد الصاروخيْن البالستيين اللذين قامت كوريا الشمالية بإطلاقهما صباح اليوم الاثنين، قد سقط على أراضيها بسبب الفشل في إطلاقه.وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين من منطقة "جانغ يون" في مقاطعة جنوب "هوانغ هيه" باتجاه الشمال الشرقي، وأن واحدا منهما حلق لمسافة بلغت حوالي 600 كيلومتر، بينما حلّق الآخر لمسافة 120 كيلومترا فقط.وتبين أن الصاروخ الأول سقط في المياه قبالة مدينة "تشونغ جين" في البحر الشرقي بعد تحليقه لحوالي 600 كيلومتر، وأن هناك احتمالا كبيرا بسقوط الصاروخ الثاني في منطقة أرضية قريبة من منطقة العاصمة بيونغ يانغ بعد تحليقه لحوالي 120 كيلومترا.وحددت هيئة الأركان المشتركة هوية الصاروخين على أنهما صاروخ باليستي قصير المدى من طراز "هوا صونغ 11".وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخين من هذا النوع يوم الرابع عشر من شهر مارس من العام الماضي، وقد سقطا بعد تحليق لمسافة 610 كيلومترات.