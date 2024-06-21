كوريان إير تجري تعديلا على نظام الخدمات المقدمة داخل طائراتها

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أعلنت شركة الخطوط الجوية الكورية، "كوريان إير"، أنها ستبكّر وقف الخدمات المقدمة داخل الطائرات بمقدار 20 دقيقة، بدءا من اليوم الاثنين.وكانت الشركة تقدم تلك الخدمات حتى لحظة بدء الطائرات في الهبوط مع الانتهاء من الاستعدادات الكاملة للهبوط، لكنها ستوقف تقديم جميع تلك الخدمات قبل 40 دقيقة من هبوط الطائرات.وقالت "كوريان إير" إن التعديل على نظام الخدمات جاء لمنع تعرض أطقم الطائرات وركابها للحوادث المحتملة الناجمة عن الاضطرابات الجوية المتزايدة.الجدير بالذكر أن عدد مرات حدوث اضطرابات جوية قد ظل يتزايد في الآونة الأخيرة، حيث تضاعف العدد في الربع الأول من هذا العام، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.ويرجع السبب في حدوث تلك الاضطراب الجوية إلى التيارات الهوائية الصاعدة التي تحدث نتيجة الفجوات الكبيرة في درجات الحرارة بين الارتفاعات.