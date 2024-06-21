كوريا وفيتنام تتفقان على التعاون في التحول الرقمي وسلاسل التوريد

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اتفقت كوريا الجنوبية وفيتنام على توسيع الاستثمارات والتجارة في مجالات التحول الرقمي وسلاسل التوريد.جاء هذا الاتفاق في منتدى الأعمال الكوري الفيتنامي الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة الكورية اليوم الاثنين في سيول، بمناسبة الزيارة الحالية التي يقوم بها رئيس الوزراء الفيتنامي "فام مين تشين" إلى كوريا الجنوبية.ويهدف المنتدى إلى توسيع الاستثمارات والتجارة وتنشيط التعاون الاقتصادي بين كوريا الجنوبية وفيتنام، تماشيا مع ترقية العلاقات بين البلدين إلى علاقات مشاركة استراتيجية شاملة في عام 2022 بمناسبة الذكرى الثلاثين على إقامة العلاقات الدبلوماسية.وفي كلمة افتتاحية ألقاها أمام المنتدى، أكد "تشو هيون سانغ" رئيس لجنة التعاون الاقتصادي الكورية الفيتنامية، التابعة لغرفة التجارة والصناعة الكورية، أن كوريا الجنوبية وفيتنام شريكتان استراتيجيتان يتعين عليهما التغلب على التغيرات التي تحدث في البيئة الاقتصادية الدولية، معربا عن أمله في أن يتم من خلال هذا المنتدى إيجاد حلول فعالة يمكن من خلالها تحقيق التعاون بين البلدين في مجالات التحول الرقمي وتحول الطاقة وسلاسل التوريد.ومن جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "آن دوك غُن" إن الحكومتين الكورية والفيتنامية سوف تكثفان التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة وسلاسل التوريد وتغير المناخ والطاقة النووية.وفي المقابل، أعرب رئيس الوزراء الفيتنامي "تشين" عن تقدير حكومة بلاده للجهود التي تبذلها الشركات الكورية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فيتنام.وأضاف أن الحكومة الفيتنامية ستبذل جهودا لتوسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين ليتجاوز 100 مليار دولار.