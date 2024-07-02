التسوق عبر الإنترنت في كوريا يصل إلى حوالي 21 تريليون وون في مايو

اقتربت قيمة معاملات التسوق عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية خلال شهر مايو الماضي من 21 تريليون وون، أي حوالي 15 مليار دولار أمريكي، وهو ثاني أعلى مستوى لها على الإطلاق.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية أمس الاثنين، بلغت قيمة معاملات التسوق عبر الإنترنت 20.865 تريليون وون في مايو، بزيادة نسبتها 7.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. ويعتبر هذا الرقم الأعلى منذ نوفمبر 2023، عندما وصلت قيمة تلك المعاملات إلى 21.005 تريليون وون.وقفزت المعاملات الخاصة بالسيارات وقطع غيار السيارات بنسبة 75% على أساس سنوي، في حين شهدت محلات البقالة زيادة بنسبة 16.1%، وارتفعت خدمات القسائم الإلكترونية بنسبة 13.9%.ووصلت قيمة معاملات التسوق عبر الهاتف المحمول إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق حيث بلغت 15.514 تريليون وون، لتشكل 74.4% من إجمالي معاملات التسوق عبر الإنترنت.