الحكومة الكورية تضع تدابير لتعزيز سلامة العمال الأجانب

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تخطط الحكومة الكورية الجنوبية لإصدار إجراءات لتعزيز السلامة الصناعية للعمال الأجانب في غضون هذا الشهر، وذلك في أعقاب الحريق المميت الذي اندلع الأسبوع الماضي في مصنع لإنتاج بطاريات الليثيوم في منطقة "هوا صونغ"، وأسفر عن مقتل 23 شخصا من بينهم 18 عاملا أجنبيا.وكشف وزير العمل والرعاية الاجتماعية "لي جونغ سيك" عن تلك الخطة أمس الاثنين خلال اجتماع حكومي، حيث أكد على أن الحكومة ستعمل بسرعة على اتخاذ إجراءات لمنع تكرار مثل ذلك الحادث. وقال الوزير إن الحكومة ستضع إجراءات السلامة الصناعية للعمال الأجانب بناء على مسح ميداني كافٍ وآراء الجمعيات والمجموعات ذات الصلة.وأضاف أن الحكومة تخطط لتعزيز تعليم السلامة وتقديم الدعم لتحسين عوامل الخطر في بيئة العمل، مع تعزيز الدعم والتفتيش على المجالات الصناعية المعرضة للخطر والتي توظف عددا كبيرا من العمال الأجانب، مثل قطاع البناء.وبالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة لتجديد برنامج التعرف على تقييم المخاطر، حيث تجري الشركات تقييما للمخاطر وتقدم طلبا إلى الوكالة الكورية للسلامة والصحة المهنية للحصول على اعترافها بإدارة المخاطر. ويحق للشركات المعترف بها كمكان عمل ممتاز من قبل الوكالة الحصول على مزايا مثل تخفيض أقساط التأمين ضد الحوادث الصناعية. وسوف تقوم الحكومة أيضا بإصلاح برنامجها الاستشاري بشأن إدارة السلامة للشركات.