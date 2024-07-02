كوريا الشمالية تدعي نجاحها في اختبار صاروخ باليستي برأس حربي ضخم

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قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح أمس الاثنين صاروخا باليستيا تكتيكيا جديدا قادرا على حمل رأس حربي ضخم يزن 4.5 طن.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الثلاثاء إنه تم بنجاح إكلاق صاروخ من طراز "هوا صونغ 11 دا 4.5" يوم أمس، موضحة أن الصاروخ الباليستي التكتيكي الجديد قادر على حمل رأس حربي ضخم بوزن 4.5 طن.وأضاف التقرير أن الاختبار تم إجراؤه برأس حربي ثقيل للتحقق من استقرار الطيران ودقته عند أقصى مدى يبلغ 500 كيلومتر، والحد الأقل للمدى 90 كيلومترا.كما أشار التقرير إلى أن إدارة الصواريخ الكورية الشمالية ستجري اختبارا آخر على نفس النوع من الصواريخ في شهر يوليو الجاري للتحقق من خصائص الطيران ودقة الضربة وقوة انفجار الرأس الحربي الضخم على المدى المتوسط البالغ 250 كيلومترا.وكانت السلطات الكورية الجنوبية قد أعلنت عن إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين أمس، وقالت إن الصاروخ الأول طار لمسافة 600 كيلومتر، لكن عملية إطلاق الصاروخ فشلت، لأنه طار لمسافة 120 كيلومترا فقط.ولم تشر وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في تقريرها الذي نشرته اليوم إلى الصاروخ الثاني.