كوريا تشهد تباطؤا في التضخم إلى 2.4% في شهر يونيو

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حافظ معدل التضخم في كوريا الجنوبية على استقراره في نطاق 2% للشهر الثالث على التوالي، خلال شهر يونيو الماضي.وأوضح تقرير نشرته هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين بلغ 113.84 نقطة في يونيو، بزيادة 2.4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.ويمثل هذا أقل معدل خلال أحد عشر شهرا، وهو ما يتوافق مع شهر يوليو من العام الماضي عندما بلغ أيضا 2.4%.وأشار التقرير إلى معدل التضخم ظل يتباطأ بشكل مضطرد، حيث انخفض إلى أقل من 3% ليصل إلى 2.9% في أبريل، واستمر في التباطؤ إلى 2.7% في مايو، ثم إلى 2.4% في يونيو، وهو ما يمثل ثلاثة أشهر متتالية من انخفاض التضخم.وقال التقرير إن أسعار السلع الأساسية ارتفعت بنسبة 2.7% على أساس سنوي، في حين قفزت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 6.5%.ومع ذلك، ارتفعت أسعار التفاح بنسبة تزيد عن 60%، والكمثرى بحوالي 140%، كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 2.2% في يونيو مقارنة بالعام الماضي.وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والنفط المتقلبة، بنسبة 2.2% على أساس سنوي.