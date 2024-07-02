أمطار موسمية غزيرة تضرب المنطقة الوسطى من كوريا اليوم الثلاثاء

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تتساقط أمطار موسمية غزيرة على المنطقة الوسطى من كوريا الجنوبية طوال اليوم الثلاثاء، مصحوبة برياح قوية على المناطق الساحلية.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن معدل هطول الأمطار اليوم يتراوح من 30 إلى 80 ملليمترا على منطقة العاصمة ومقاطعات كانغ وان وشمال وجنوب تشونغ تشُنغ، وكذلك المناطق الجنوبية من البلاد حتى يوم الغد الأربعاء.ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة يزيد منسوبها عن 120 ملليمترا في شمال مقاطعة كيونغ كي، والمناطق الداخلية من شمال مقاطعة كانغ وان.وسوف تتلقى الأجزاء الشمالية من مقاطعة تشونغ تشنغ أكثر من 100 ملليمتر، بينما تشهد جزيرة جيجو ما بين 20 إلى 60 ملليمترا من الأمطار.وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من غزارة الهطول، حيث من المتوقع أن تتساقط الأمطار بمعدلات تتراوح بين 30 إلى 50 ملليمترا في الساعة على بعض المناطق فيما بين صباح الثلاثاء وصباح الأربعاء، كما ستهب رياح قوية بسرعة تصل إلى حوالي 20 مترا في الثانية على أجزاء من جزيرة جيجو والمناطق الساحلية، في أثناء هطول الأمطار.ومن المتوقع أن تنحسر موجة الأمطار في معظم أنحاء البلاد خلال الغد الأربعاء.