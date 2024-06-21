الجيش الكوري الجنوبي يجري تدريبات مدفعية قرب الحدود مع كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

استأنف الجيش الكوري الجنوبي تدريباته على القصف المدفعي، لأول مرة منذ 6 أعوام، تحديدا منذ إبرام الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين في 19 سبتمبر 2018.وصرحت مصادر عسكرية في سيول بأنه تم إجراء تدريبات على الإطلاق بمدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "كي 9"، وأسلحة أخرى، في موقعيْن للرماية في مقاطعتي "كيونغ كي" و"كانغ وان"، صباح اليوم، حيث تم استخدام حوالي 140 قذيفة في تلك التدريبات.الجدير بالذكر أن هذين الموقعين على بعد 5 كيلومترات إلى الجنوب من خط ترسيم الحدود بين الكوريتين، ولم يشهدا أي تدريبات على الرماية بالمدفعية منذ اتفاقية عام 2018، التي نصت على التعليق الكامل لتدريبات إطلاق النار المدفعي والتدريبات على المناورات في الهواء الطلق على مستوى فوج أو أعلى، ضمن مسافة 5 كيلومترات من خط الترسيم العسكري.ومع ذلك، تغير الوضع منذ نهاية شهر مايو الماضي حيث قامت كوريا الشمالية بتنفيذ استفزازات معقدة، بما في ذلك إرسال بالونات محملة بالقمامة نحو أراضي كوريا الجنوبية، والتشويش على موجات نظام معلومات المواقع "جي بي إس"، وإطلاق صواريخ باليستية.وردا على ذلك، قررت الحكومة الكورية الجنوبية يوم الـ4 من شهر يونيو الماضي تعليق العمل بتلك الاتفاقية. وأجرت قيادة قوات الدفاع عن الجزر الشمالية الغربية، التابعة لقوات مشاة البحرية الكورية الجنوبية، تدريبات على الرماية البحرية يوم 26 يونيو.