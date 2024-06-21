تعيين بوك تشون كأول منطقة إدارة خاصة في كوريا

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صرحت إدارة منطقة "جونغ رو" في العاصمة الكورية سيول بأنها قررت اليوم تعيين قرية البيوت التقليدية في حي "بوك تشون"، كأول منطقة إدارة خاصة على مستوى البلاد، من أجل ترسيخ ثقافة سياحية تتعايش مع سكان المنطقة.وأوضحت إدارة منطقة جونغ رو أنها خصصت مساحة تبلغ مليونا و128 ألف متر مربع من حي "بوك تشون"، وصنفتها كمناطق ذات ألوان محددة لدعم السياحة الصديقة للبيئة السكانية هناك، بما في ذلك مناطق يتم فيها تقييد حركة الحافلات، مع تحديد وقت زيارة السياح للشارع رقم 11، الذي يعتبر الأكثر ازدحاما بالزوار، من العاشرة صباحا إلى الخامسة مساء من أجل حماية حياة السكان هناك في الصباح المبكر والمساء.وبمجرد الانتهاء من تعديل المرسوم ذي الصلة خلال النصف الثاني من هذا العام، ستكون هناك فترة توجيهية بدءا من أكتوبر القادم، ثم يتم تنفيذ قيود الزيارات بشكل نهائي بدءا من مارس 2025.يشار إلى أنه إذا تم تخصيص منطقة يخشى فيها من إتلاف البيئة الطبيعية أو بيئة الحياة السكانية نتيجة للزيارات السياحية التي تفوق الطاقة الاستيعابية، كمنطقة إدارة خاصة، فإنه يصبح بالإمكان تحديد ساعات الزيارات السياحية وتقييد حركة المركبات والسياح، وفي حالة ارتكاب مخالفات قد يتم فرض غرامة.