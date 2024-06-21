الحكومة الكورية تتخذ تدابير وقائية من أضرار الأمطار الغزيرة

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أصدر رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" أوامر للجهات الحكومية المعنية اليوم باتخاذ تدابير للإخلاء والسلامة، للسكان في المناطق المعرضة لانهيارات أرضية بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة التي تتعرض لها البلاد حاليا، وكذلك المناطق المنخفضة المعرضة لمخاطر الفيضانات.وأعرب رئيس الوزراء عن القلق من الأضرار المحتملة الناتجة عن الأمطار الغزيرة المتواصلة منذ نهاية الأسبوع الماضي، وأصدر أوامر طارئة للوزارات والحكومات المحلية ذات الصلة، حيث دعاها إلى تعزيز أنشطة المراقبة في المناطق المعرضة للخطر، والإخلاء الوقائي والسيطرة على الوصول إلى تلك المناطق.كما أكد على ضرورة ضمان السيطرة على ضفاف الأنهار والمناطق الزراعية والممرات المائية وغيرها، وطلب من الحكومات المحلية تقديم المساعدات الكافية لحماية كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وإبلاغ الجمهور بشكل متكرر بمعلومات الطقس ونصائح العمل من خلال إرسال رسائل نصية طارئة، والبث في القرى واللافتات الإلكترونية للطرق، مشددا على التحقق باستمرار من مصارف مياه الأمطار والمجاري المائية والأنهار حتى لا توجد عوائق أمام تدفق مياه الأمطار.وقال إنه يتوجب على المسؤولين الحكوميين ورجال الشرطة ومسؤولي الإطفاء وغيرهم في المناطق التي يتوقع فيها هطول أمطار غزيرة، مثل المناطق التي تصدر فيها تحذيرات خاصة، الحفاظ على حالة الطوارئ على مدار 24 ساعة يوميا.وأضاف أن وكالة الشرطة الوطنية وقوات حرس السواحل والوكالة الوطنية للإطفاء والحكومات المحلية تتبادل معلومات المخاطر في الوقت الفعلي، وتتعاون بشكل عضوي في أثناء الإخلاء والتحكم في الوصول.