نقابة عُمّال سام سونغ للإلكترونيات تبدأ إضرابا عن العمل

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أعلنت نقابة العمال في شركة سام سونغ للإلكترونيات أمس عن بدء إضراب شامل عن العمل.جاء ذلك بعد أن عقدت نقابة العمال جلسة حوارية بعد ظهر أمس الاثنين، مع "جون يونغ هيون" رئيس قطاع حلول الأجهزة في الشركة، حيث طلبت منه منح يوم واحد إجازة لجميع موظفي الشركة، وتقديم مكافأة عادلة إلى أعضاء النقابة الذين لم يوقعوا على مفاوضات الأجور السنوية لعام 2024، لكن الشركة لم توافق على هذه الطلبات، وردا على ذلك قالت النقابة إنها ستبدأ في إضراب شامل عن العمل فورا.وقال "سُون او موك" رئيس النقابة في فيديو نشره على يوتيوب اليوم، إنهم سيكافحون من خلال الإضراب الشامل دون أجر، اعتمادا على حق النقابة المنطقي في الاحتجاج، إلى أن توافق الشركة على طلباتهم.وأضاف أن حوالي 28 ألف عضو نقابي طالبوا السلطة التنفيذية للنقابة بإجراء إضراب عام، مؤكدا على أن الشركة مسؤولة بالكامل عن الخسائر الإدارية الناتجة عن هذا الإضراب.وكانت إدارة الشركة ونقابة عمالها قد أجريتا مفاوضات منذ شهر يناير الماضي، إلا أن الجانبين لم يتمكنا من تضييق الخلافات بينهما.وبعد ذلك، حصلت النقابة على حق الإضراب من خلال قرار للجنة المركزية لعلاقات العمل.