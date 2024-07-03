كوريا تؤكد أن فيتنام شريك رئيسي في استراتيجية منطقة المحيطين الهندي والهادئ

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أكد رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" على أن فيتنام شريك تعاوني رئيسي لكوريا الجنوبية في تنفيذ استراتيجيتها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ التي تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار والازدهار الإقليمي، وخطتها للتضامن مع دول جنوب شرق آسيا.جاء ذلك في اجتماع بين "هان" ورئيس الوزراء الفيتنامي الزائر "فام مين تشين" أمس الثلاثاء، حيث أعرب رئيس الوزراء الكوري عن توقعاته بتعميق العلاقات الثنائية من خلال تحقيق المشاركة الاستراتيجية الشاملة بينهما، وتبادل الآراء المفيدة حول تسريع التعاون. كما أعرب رئيس الوزراء الكوري عن امتنانه لهانوي لدعمها المستمر لجهود سيول من أجل السلام وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وطلب استمرار الدعم والتعاون الثابت للمضي قدما في هذا الطريق.ومن جانبه، قال "تشين" إنه في كل مرة يزور فيها كوريا الجنوبية، يشعر بالإعجاب بالنمو المستمر للشعب الكوري الجنوبي، وإمكاناته الغنية، وقوته التي لا تقهر، وأضاف أن دعم نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة هو موقف هانوي الثابت. وتعد الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء الفيتنامي والتي استمرت أربعة أيام حتى يوم الأربعاء، هي الأولى من نوعها التي يقوم بها مسؤول فيتنامي رفيع المستوى إلى كوريا منذ أن رفع الجانبان علاقاتهما إلى مستوى المشاركة الاستراتيجية الشاملة في ديسمبر 2022.