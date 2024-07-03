استمرار تطبيق الحد الأقل للأجور على كل الصناعات في العام القادم

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سيتم تطبيق الحد الأقل للأجور في كوريا خلال العام القادم على جميع الصناعات كما هو مطبق حاليا.وفي الجلسة العامة السابعة للجنة الحد الأقل للأجور، أمس الثلاثاء، تم التصويت على تطبيق الحد الأقل المتمايز للأجور حسب القطاعات برفض 15 صوتا مقابل 11 صوتا لصالحه وصوت واحد غير صالح.وقد ظلت مسألة التطبيق المتمايز موضع خلاف بين العمال والإدارة، حيث عارضه أغلبية أعضاء اللجنة الذين يمثلون القطاع العام. وبينما يدعو مجتمع الأعمال إلى تخفيض الحد الأقل للأجور في القطاعات التي تفتقر إلى القدرة على دفع الأجور، مثل شركات الإسكان والمطاعم، فإن المجموعات العمالية تعارض تلك الفكرة، بحجة أنها تتعارض مع هدف النظام.وبعد قرار الأمس الثلاثاء بشأن تطبيق الأجور، من المتوقع أن يقوم ممثلو العمال والإدارة بطرح المسودة الأولى لكل منهما في تحديد الحد الأقل للأجور خلال الاجتماع القادم.ومن المتوقع أن يقترح جانب العمال الحد الأقل للأجور بمستوى أعلى من المبلغ المقترح في العام الماضي وهو 12 ألفا و210 وون، أي حوالي ثمانية دولارات أمريكية و79 سنتا في الساعة، بينما من المرجح أن يدعو جانب الإدارة إلى الحفاظ على الأجر الحالي البالغ تسعة آلاف و860 وون في الساعة.