الحزب المعارض يفشل في تقديم مشروع قانون للتحقيق في وفاة جندي البحرية

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فشل الحزب الديمقراطي، حزب المعارضة الرئيسي في كوريا، في تقديم مشروع قانون يقضي بإجراء تحقيق خاص في كيفية تعامل الجيش مع حادث وفاة جندي من مشاة البحرية العام الماضي، حيث انهارت جلسة الأسئلة والأجوبة البرلمانية بسبب الاشتباكات بين الأحزاب السياسية.وانتهت الجلسة العامة للاستجواب في البرلمان أمس الثلاثاء بعد أن وصف النائبُ الديمقراطي "كيم بيونغ جو" نوابَ حزب قوة الشعب الحاكم بأنهم "فقدوا عقولهم" لاستخدامهم مصطلح "التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان" في تعليق حزبي، وقال إن كوريا لا تستطيع التحالف مع اليابان التي لديها طموحات إقليمية في جزر دوكدو الكورية الجنوبية.وقد احتج حزب قوة الشعب بشدة على هذه التصريحات وهدد بتقديم شكوى إلى لجنة الأخلاقيات البرلمانية مطالبا كيم بالاعتذار. لكن كيم رفض تقديم اعتذار، ومن ثم تم تأجيل الجلسة العامة.وكان الحزب الديمقراطي قد خطط لتقديم مشروع القانون مباشرة بعد انتهاء جلسة الاستجواب، وهدد حزب قوة الشعب في وقت سابق من اليوم بشن عملية مماطلة برلمانية لمنع تلك المحاولة.