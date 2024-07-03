واشنطن تنتقد إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ وتصفه بأنه تحرك غير مسؤول

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انتقدت وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، عمليات الإطلاق الصاروخي الأخيرة بواسطة كوريا الشمالية ووصفتها بأنها تحركات "غير مسؤولة"، ودعت كوريا الشمالية إلى العودة إلى الحوار الدبلوماسي.وأصدر المتحدث باسم البنتاغون "بات رايدر" تلك الانتقادات في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، حيث قال إن سلوك كوريا الشمالية المزعزع للاستقرار والمخرب أمر غير مسؤول. وقال رايدر أيضا إنه على الرغم من عدم وجود تقييم بأن عمليات الإطلاق الأخيرة التي قامت بها كوريا الشمالية تشكل تهديدا للولايات المتحدة أو حلفائها أو شركائها في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستستمر في أخذها على محمل الجد. وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت أمس الثلاثاء أنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا تكتيكيا جديدا قادرا على حمل رأس حربي ضخم في اليوم السابق.وعلّق المتحدث باسم البنتاغون أيضا على قمة منظمة حلف شمال الأطلنطي ناتو المقرر عقدها من الثلاثاء إلى الخميس القادم في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث قال إنه خلال تلك القمة، سيشارك وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن" في مناقشات لتعزيز التعاون العملي بين الناتو وحلفائه في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لإشراك كل من أستراليا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.