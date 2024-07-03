يون يلتقي برئيس الوزراء الفيتنامي لمناقشة العلاقات الثنائية والتعاون

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التقى الرئيس يون صوك يول مع رئيس الوزراء الفيتنامي "فام مين تشين" في سيول أمس الثلاثاء، حيث تبادلا الآراء حول سبل تطوير العلاقات الثنائية. ووفقا للمكتب الرئاسي، أعرب يون خلال الاجتماع عن أمله في أن تواصل كوريا الجنوبية وفيتنام تعزيز التعاون المؤسسي، بما في ذلك تبسيط الإجراءات الجمركية، لمواصلة تعزيز التجارة والاستثمار الثنائي.وقال يون أيضا إنه يأمل أن يعزز البلدان تعاونهما الاستراتيجي في قطاع الدفاع والأمن من خلال المضي قدما بسلاسة في عملية النقل المخطط لها للسفن الحربية الكورية الجنوبية المسحوبة من الخدمة إلى فيتنام. بالإضافة إلى ذلك، طلب الرئيس يون من القيادة الفيتنامية دعم العمليات التجارية الكورية بشكل نشط في فيتنام، معربا عن أمله في أن تشارك الشركات الكورية في مشروعات فيتنام لتطوير المعادن المهمة والمساهمة في تحول الطاقة في فيتنام.ومن جانبه قال رئيس الوزراء الفيتنامي إن العلاقات بين البلدين حققت تقدما في مختلف المجالات منذ أن قام الرئيس يون بزيارة رسمية إلى فيتنام في يونيو من العام الماضي، وأضاف أن لدى البلدين مجالا لتحقيق تقدم أكبر في المستقبل، مشيرا إلى أن بلاده عملت على تحسين اللوائح لتسهيل استثمارات الشركات الكورية في فيتنام وسوف تواصل هذه الجهود.