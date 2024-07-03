كوريا الجنوبية تؤكد الإصابة الخامسة بحمى الخنازير الأفريقية لهذا العام

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أكدت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية حالة الإصابة الخامسة بحمى الخنازير الأفريقية هذا العام.وقالت السلطات الصحية أمس الثلاثاء إنه تم تأكيد الحالة الأخيرة في مدينة "آن دونغ" في جنوب شرق البلاد، في مقاطعة شمال كيونغ سانغ، في مزرعة للخنازير تربى حوالي 190 خنزيرا. ويأتي ذلك بعد 17 يوما فقط من الإبلاغ عن حالة إصابة بحمى الخنازير الإفريقية في "يونغ تشون" في نفس المقاطعة، يوم 15 يونيو.وقد أرسلت سلطات مكافحة الأمراض فريق استجابة أولية وخبراء في علم الأوبئة إلى مزرعة "آن دونغ"، مع تنفيذ تدابير رقابية تشمل تقييد تحركات غير العاملين في المزارع، وتحركات الماشية والمركبات.وتقوم السلطات الصحية حاليا بإعدام الخنازير في المزرعة كإجراء وقائي. وقد أصدرت الحكومة الكورية أيضا أمرا بإيقاف العمل لمدة 24 ساعة اعتبارا من الساعة 8 من مساء أمس الثلاثاء لمزارع الخنازير والمرافق ذات الصلة في "آن دونغ" وست مدن ومناطق مجاورة.