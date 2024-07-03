انخفاض الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي للشهر الثالث في يونيو

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انخفضت قيمة الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي للشهر الثالث على التوالي في شهر يونيو الماضي.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء أن قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية بلغ 412.21 مليار دولار حتى نهاية يونيو، بانخفاض 620 مليون دولار عن الشهر الأسبق.وقال البنك المركزي إنه على الرغم من زيادة ودائع العملات الأجنبية، فقد انخفضت قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي بسبب سداد سندات استقرار النقد الأجنبي، ومقايضة البنك المركزي للعملات الأجنبية مع صندوق التقاعد الوطني.وأشار البنك المركزي الكوري أيضا إلى انخفاض القيمة المحولة للأصول غير الدولارية مع ارتفاع قيمة العملة الأمريكية.وقد احتلت كوريا الجنوبية حتى نهاية شهر مايو المرتبة التاسعة عالميا من حيث احتياطي النقد الأجنبي، بينما تصدرت الصين القائمة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، وتلتها اليابان ثم سويسرا والهند.