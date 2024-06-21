الحكومة الكورية ترفع توقعاتها للنمو الاقتصادي إلى 2.6%

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رفعت حكومة كوريا الجنوبية من توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام من 2.2% إلى 2.6%، فيما حافظت توقعاتها للتضخم عند 2.6%.وطبقا للخطة التوجيهية للسياسات الاقتصادية للنصف الثاني من هذا العام، الصادرة اليوم الأربعاء، من المتوقع أن يستمر اتجاه تحسن الاقتصاد الكوري خلال النصف الثاني من هذا العام، بفضل النمو المعتدل للصادرات الكورية ونمو الاقتصاد العالمي، وانتعاش صناعة أشباه الموصلات الناجمة عن زيادة الطلب على الذكاء الاصطناعي.وقالت الحكومة الكورية إن وتيرة الانتعاش في الاستهلاك المحلي ستكون أبطأ من وتيرة انتعاش الصادرات، معربة عن توقعاتها بزيادة الدخل الأسري الحقيقي، تماشيا مع انخفاض التضخم وتحسين أداء الشركات خلال النصف الثاني من هذا العام.وتوقعت الحكومة الكورية أن ينخفض معدل التضخم إلى مستوى أعلى بقليل من 2% خلال النصف الثاني من هذا العام، بفضل استقرار أسعار المنتجات الزراعية والسكمية والنفطية.كما توقعت أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 2.2% في العام القادم، نتيجة لتحسن الظروف الاقتصادية المحلية والخارجية، فيما سيصل معدل التضخم إلى 2.1%.