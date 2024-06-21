الرئيس يون يعلن عن تخصيص 25 تريليون وون لدعم الشركات الصغيرة

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قال الرئيس الكوري "يون صوك يول" إن أصحاب الأعمال الصغيرة الذين تضرروا من تداعيات جائحة كورونا مازالوا يواجهون صعوبات كبيرة، موضحا أن حكومته وضعت تدابيرشاملة تقدر قيمتها بـ25 تريليون وون من أجل دعمهم.جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس "يون" في اجتماع عقد اليوم الأربعاء بشأن اتجاهات السياسات الاقتصادية للنصف الثاني من هذا العام، حيث أكد أن الحكومة ستقدم دعما كافيا للشركات الصغيرة، كما ستقوم بوضع خريطة طريق لمعالجة المشاكل الهيكلية في الاقتصاد الكوري.وأشار الرئيس إلى أن الاقتصاد الكوري شهد تحسنا نتيجة للجهود التي بذلتها الحكومة والشركات وأفراد الشعب معا، حيث تم تسجيل 1.3% من النمو الاقتصادي في الربع الأول من هذا العام، متجاوزا توقعات السوق.كما أشار إلى أن الصادرات الكورية سجلت زيادة للشهر التاسع على التوالي، وأن معدل التضخم حافظ على استقراره عند مستوى 2% للشهر الثالث على التوالي، بعد أن بلغ 2.4% في شهر يونيو الماضي.وأضاف الرئيس "يون" أنه على الرغم من ذلك، فإن التحسن في المؤشرات الاقتصادية والتقييم العالمي للاقتصاد الكوري لم يؤدِ بعد إلى زيادة حيوية معيشة الشعب، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود لمعالجة المشاكل الهيكلية المتعلقة بمعيشة الشعب.وأضاف أن الحكومة ستسعى إلى اتخاذ تدابير منهجية ومخصصة لدعم الشركات الصغيرة، بدلاً من السياسات المؤقتة التي يتم من خلالها تقديم مساعدات نقدية فقط.