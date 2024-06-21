صادرات الراميون الكورية في النصف الأول من العام تزيد عن نصف مليار دولار

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بلغت قيمة صادرات كوريا الجنوبية من المعكرونة سريعة التحضير، "راميون" خلال النصف الأول من هذا العام حوالي 600 مليون دولار، بزيادة نسبتها 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتكون أكثر الأطعمة الكورية تصديرا.ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الزراعة اليوم الأربعاء، بلغت قيمة صادرات الراميون 590 مليون دولار في النصف الأول من هذا العام، بزيادة نسبتها 32.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن صادرات الراميون إلى كل من الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي قد تجاوزت 100 مليون دولار خلال النصف الأول من هذا العام.وزادت صادرات الراميون الكورية للولايات المتحدة في النصف الأول من هذا العام بنسبة 58% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وقال التقرير إن إجمالي حجم صادرات كوريا من المنتجات الزراعية والغذائية بلغ 4 مليارات و770 مليون دولار في النصف الأول من هذا العام، بزيادة نسبتها 6.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبدأت صادرات المنتجات الزراعية والغذائية الكورية إلى الصين تشهد زيادة منذ شهر مايو الماضي، بينما انخفضت صادراتها إلى اليابان بنسبة 7% خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ومن بين المنتجات الزراعية والغذائية الكورية التي سجلت زيادة في الصادرات خلال النصف الأول من هذا العام: البسكويتات والمشروبات والجنسينغ والأغذية المصنعة من الأرز والكيمتشي.