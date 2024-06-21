الرئيس يون يستقبل وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس

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استقبل الرئيس الكوري "يون صوك يول" وزيرة الخارجية الأمريكية ومستشارة الأمن القومي الأمريكي السابقة "كوندوليزا رايس"، حيث تبادل معها الآراء حول الأوضاع الراهنة في شبه الجزيرة الكورية.وقال المكتب الرئاسي الكوري في بيان صحفي أصدره أمس الثلاثاء، إن اللقاء تركز على الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية والقضايا الدولية، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا، وتعزيز العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية.وأعرب الرئيس "يون" عن امتنانه للوزيرة الأمريكية السابقة "رايس" لاستضافتها مناقشات مائدة مستديرة بينه وبين رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا"، عقدت في جامعة ستانفورد الأمريكية على هامش قمة آبيك في مدينة سان فرانسيسكو، في شهر نوفمر من العام الماضي.وأشاد الرئيس "يون" بالجهود التي بذلتها "رايس" لتعزيز التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وحل القضية النووية لكوريا الشمالية، في أثناء عملها كمستشار للأمن القومي ووزيرة للخارجية، وطلب منها مواصل بذل الجهود لتحقيق نزع الأسلحة النوية من كورياالشمالية وتحسين وضع حقوق الإنسان فيها.ومن جانبها قالت "رايس" إنها تشعر بأن التحالف بين سيول وواشنطن قد أصبح أقوى من أي وقت مضى بعد تولي الرئيس "يون" منصبه، مؤكدة أنها ستواصل بذل الجهود لتقوية هذا التحالف بين البلدين.