عريضة لعزل الرئيس يون تحصل على أكثر من مليون توقيع

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حصلت عريضة إلكترونية تدعو إلى عزل الرئيس الكوري "يون صوك يول" على أكثر من مليون توقيع حتى اليوم الأربعاء.وتدعو العريضة التي تم نشرها على موقع البرلمان على الإنترنت يوم العشرين من شهر يونيو الماضي، البرلمان إلى تقديم مشروع قانون لعزل الرئيس "يون".الجدير بالذكر أنه إذا جمعت عريضة على هذا الموقع أكثر من 50 ألف توقيع في غضون شهر من نشرها، فإنه يتعين على البرلمان إحالتها إلى اللجنة البرلمانية ذات الصلة لتحديد ما إذا كان سيتم التصويت عليها أم لا، بوالتالي فقد تمت إحالة عريضة عزل الرئيس "يون" إلى اللجنة البرلمانية التشريعية والقضائية يوم الرابع والعشرين من شهر يونيو الماضي.وإذا أقرت اللجنة صحة العريضة، فسوف يمكن تقديمها إلى الجلسة البرلمانية العامة للموافقة عليها، ثم يتم تحويلها إلى الحكومة، حيث يتوجب على الحكومة إبلاغ البرلمان بنتائج النظر في العريضة.ومن جانبه، قال المكتب الرئاسي اليوم الأربعاء إنه لا يعتقد أن عزل الرئيس سيكون ممكنا ما لم تكن هناك أدلة واضحة على انتهاكه للقوانين.