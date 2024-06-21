كيم جونغ أون يقوم بجولة تفقدية على مصانع عسكرية

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قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إنه تم عقد اجتماع لجميع أعضاء اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في الفترة من الثامن والعشرين من يونيو وحتى أمس الثلاثاء، وفور انتهاء الاجتماع، قام الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بجولة تفقدية على مصانع عسكرية أمس وبصحبته عدد من كبار مسؤولي الحزب.وأضافت الوكالة أن "كيم" قام بزيارة لمقر السلطة الوطنية للصناعات الدفاعية، حيث تفقد عمليات الإنتاج الأوتوماتيكية ذات المستويات العالية من التطور والدقة والأداء.وخلال الزيارة، أمر "كيم" برفع مستوى المعلوماتية لعمليات الإنتاج، وتطبيقه على القطاعات الاقتصادية الأخرى في أسرع وقت.كما زار "كيم" مصانع أخرى لإنتاج الآلات والأدوات الطبية، وكان بصحبته في تلك الزيارات التفقدية عشرات من كبار مسؤولي حزب العمال الحاكم.وكانت كوريا الشمالية قد أوضحت أن السلطة الوطنية للصناعات الدفاعية هي مصنع ينتج قاذفات صواريخ متعددة من عيار240 ملليمترا.