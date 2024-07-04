أساتذة مركز أسان الطبي يبدؤون تعديل جداول العلاج اعتبارا من اليوم

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قال أساتذة كليات الطب المنتسبون إلى مركز "أسان" الطبي، وهو أحد المستشفيات العامة "الخمسة الكبار" في سيول، إنهم سيقومون "بتعديل جداول العلاج" طواعية بدءا من اليوم الخميس، بدلا من أخذ إجازة غير محددة المدة كما كان مخططا له سابقا.وفي حديثها إلى قناة "كي بي إس" أمس الأربعاء، قالت رئيسة لجنة الطوارئ في المستشفى "تشيه تشانغ مين"، إنهم قرروا تغيير المصطلح المستخدم للإشارة إلى الاحتجاجات الجماعية التي اتخذها الأطباء لمنع حدوث ارتباك بين المرضى، وسط استمرار الحاجة إلى الخدمات الطبية الحرجة والطارئة.وأوضحت "تشيه" أنه على الرغم من تغيير المصطلح، فمن المتوقع أن يستمر الأساتذة في نفس الإجراءات، حيث من المتوقع أن يقوموا بإعادة جدولة أو تأجيل العلاجات المحجوزة غير الحرجة وغير الطارئة.ويتوقع الأساتذة أن تنخفض العمليات الجراحية بنسبة 49% مقارنة بالعام السابق، وأن ينخفض العلاج في العيادات الخارجية بنسبة 30.5%. ونصحوا المرضى الذين يعانون من أعراض بسيطة أن يطلبوا المساعدة الطبية في العيادات المحلية.وطلبت اللجنة تفهم الرأي العام لهذه الاحتجاجات الجماعية، قائلين إنه خيار لا مفر منه لتقليل الارتباك الناجم عن "الدفع العنيف" الذي تقوم به الحكومة في خطة الإصلاحات الطبية.