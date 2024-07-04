الشرطة تتعهد بسرعة التحقيق في حادث الاصطدام المميت في سيول

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قالت الشرطة إن عدد الضحايا في حادث السيارة المميت الذي وقع ليلة الاثنين في سيول قد ارتفع إلى 7 أشخاص.وأعلن "جونغ يونغ او" مدير إدارة المرور في قسم شرطة "نام ديه مون" في سيول في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء أن عدد المصابين من المشاة ارتفع إلى 7 أشخاص، بعد أن تم التأكد من أن أحد الضحايا تم نقله إلى المستشفى دون أن يتم إبلاغ ضباط الشرطة في مكان الحادث.وكان هذا المصاب الأخير هو زميل عمل لاثنين من المسؤولين في مجلس المدينة اللذين لقيا حتفهما في الحادث المميت.وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 16 شخصا، من بينهم 9 قتلى و7 مصابين، وفقا للمسؤول.وقال "جيونغ" أيضا إن الشرطة ستسرع من تحقيقاتها في الحادث بمجرد تحسن حالة الجاني المصاب، موضحا أنها طلبت من دائرة الطب الشرعي الوطنية فحص سيارة الجاني للتأكد من صحة ادعاءاته بشأن التسارع المفاجئ غير المقصود.وعادة ما يستغرق مثل هذا الفحص لمسجل بيانات الأحداث في السيارة من شهر إلى شهرين، لكن الشرطة قالت إنه سيتم الإسراع في هذه العملية، نظرا لخطورة القضية.