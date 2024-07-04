رصد عمليات نقل كورية شمالية من سفينة إلى أخرى في البحر الشرقي

Photo : YONHAP News

أظهرت صور الأقمار الاصطناعية أن كوريا الشمالية تقوم بعمليات نقل غير قانونية من سفينة إلى أخرى ليس فقط في البحر الأصفر، ولكن أيضا في البحر الشرقي.وأوضح تقرير بثه راديو صوت أمريكا اليوم الخميس أن صور الأقمار الاصطناعية التي التقطتها شركة "إيرباص" في أواخر مارس ونشرها موقع "غوغل إيرث" مؤخرا تظهر سفينتين جنبا إلى جنب في المياه قبالة ميناء "وان سان" الشرقي في كوريا الشمالية، وتظهر إحدى السفينتين محملة بأجسام سوداء في منطقة الشحن، بينما تظهر رافعة من السفينة الأخرى ممتدة فوق منطقة الشحن.وقال التقرير إن السفينتين تقومان على ما يبدو بعملية نقل غير قانونية للفحم، وهو عمل صعب في وسط البحر رغم وجود أرصفة قريبة في الميناء.وفي وقت سابق، قال فريق الخبراء الذي كان يساعد لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي إن مواقع عمليات النقل غير القانونية من سفينة إلى سفينة تابعة لكوريا الشمالية تم نقلها من بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي إلى المياه الغربية لكوريا الشمالية في العام الماضي وفي هذا العام.وأضاف التقرير أن البحر الشرقي جذب الانتباه مؤخرا، وسط تعميق العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا.