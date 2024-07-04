اليابان تنسق لعقد مباحثات مع كوريا وأستراليا ونيوزيلندا على هامش قمة الناتو

Photo : YONHAP News

أفادت تقارير إعلامية بأن اليابان تنسق لعقد قمة رباعية مع كوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا على هامش قمة حلف شمال الأطلنطي، ناتو، المقرر لها الأسبوع القادم.ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية العامة "إن إتش كي" اليوم الخميس عن مسؤول حكومي ياباني قوله إن رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" ينسق لعقد قمة بين الدول الأربع المدعوة إلى قمة الناتو كشركاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.ومن المرجح أن يعرب "كيشيدا" وقادة دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ عن وقوفهم صفا واحدا في مواجهة المحاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن في بحر الصين الشرقي بالقوة، والتأكيد على أهمية الحفاظ على النظام الدولي الحر والمفتوح القائم على سيادة القانون.وسوف تُعقد قمة الناتو في العاصمة الأمريكية واشنطن من الثلاثاء إلى الخميس القادم.وكان "كيشيدا" قد أكد الأسبوع الماضي أنه سيسعى أيضا إلى إيجاد فرصة لإجراء محادثات مع رئيس كوريا الجنوبية على هامش قمة الناتو.