كوريا الشمالية تستدعي طلابها في الخارج لتلقي تعليم أيديولوجي

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استدعت كوريا الشمالية طلابها الذين يدرسون في الخارج لأول مرة منذ 5 سنوات لتلقي تعليم أيديولوجي.وقالت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية اليوم الخميس إن كوريا الشمالية تستأنف حاليا الإجراءات التي كانت قد توقفت بسبب إغلاق الحدود خلال جائحة كورونا.وأشارت الوزارة إلى التقارير التي تفيد بأن كوريا الشمالية أصدرت مؤخرا أمرا للطلاب الكوريين الشماليين في الخارج، بمن في ذلك طلابُها في الصين وروسيا، بالعودة لتلقي تدريب أيديولوجي.وكانت كوريا الشمالية قبل انتشار جائحة كورونا تستدعي بانتظام طلابها في الخارج إلى بيونغ يانغ لإخضاعهم لتعليم سياسي وأيديولوجي، بما في ذلك جلسات تلقين، ولكن تم تعليق هذه الجلسات بعد إغلاق الحدود في عام 2020.وقالت الحكومة الكورية الجنوبية إنها تراقب عن كثب الآثار المحتملة لهذه الخطوة على الطلاب الكوريين الشماليين.وفي العام الماضي، أدى استبدال كوريا الشمالية لدبلوماسييها ومغتربيها في الخارج، بعد فتح حدودها، إلى سلسلة من الانشقاقات من قبل أعضاء النخبة الكورية الشمالية.