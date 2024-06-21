الرئيس يون يختار مرشحين لثلاثة مناصب وزارية

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قرر الرئيس "يون صوك يول" اختيار مرشحين لثلاثة مناصب وزارية، هي وزارة البيئة، ورئاسة لجنة الاتصالات، ورئاسة لجنة الخدمات المالية.وقال "جونغ جين صوك" كبير مساعدي الرئيس في مؤتمر صحفي اليوم إن الرئيس يون اختار "كيم وان صوب" النائب الثاني السابق لوزير الاقتصاد والمالية كمرشح لمنصب وزير البيئة، و"لي جين سوك" الرئيسة التنفيذية السابقة لإذاعة "إم بي سي" في مدينة "ديغون" كمرشحة لمنصب رئيسة لجنة الاتصالات الكورية، و"كيم بيونغ هوان" النائب الأول لوزير المالية والاستراتيجية كمرشح لمنصب رئيس لجنة الخدمات المالية.وأوضح جونغ أن المرشح لوزارة البيئة عمل على نطاق واسع في تخطيط الميزانية وتنسيق السياسات الاجتماعية في المجال البيئي، ولديه فهم أفضل لفلسفة إدارة الحكومة الحالية مقارنة بأي شخص آخر، وبالتالي من المتوقع أن يكون قادرا على تنفيذ سياسات متوازنة بمنظور واسع بالتوازي مع تزايد تأثير القضايا البيئية على الاقتصاد.وأضاف أن المرشحة لرئاسة لجنة الاتصالات تحظى بقدرات كبيرة كصحفية، بما في ذلك عملها كأول مراسلة محترفة خلال حرب العراق، كما تتمتع أيضا بمهارات إدارية ومهارات اتصال، وبالتالي فهي مناسبة لاستعادة ثقة الجمهور في البث من خلال تطبيع عمل لجنة الاتصالات الكورية وتأمين عدالة وسائل الإعلام.وفيما يتعلق بالمرشح لمنصب رئيس لجنة الخدمات المالية، فقد وصفه جونغ بأنه مسؤول اقتصادي ومالي ماهر في مجال السياسات المالية وسياسات الاقتصاد الكلي. وأضاف أنه الشخص المناسب لتنفيذ مهام السياسات المتعلقة بتطوير الصناعة المالية وتحقيق الاستقرار في السوق المالية، بناء على رؤيته الممتازة في التمويل والاقتصاد الكلي.