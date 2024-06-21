الحكومة الكورية تضخ 2.5 مليار دولار لدعم صناعة الذكاء الاصطناعي

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية ضخ مبلغ 3 تريليونات و500 مليار وون، أي ما يعادل حوالي ملياريْن و500 مليون دولار، من أجل تعزيز ودعم صناعة الذكاء الاصطناعي المحلية.جاء ذلك في الاجتماع السابع لدعم تمويل السياسات، الذي عقدته لجنة الخدمات المالية بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، اليوم الخميس، حيث أعلنت أنها ستنشئ برنامجا للقروض منخفضة الفائدة بقيمة 3 تريليونات وون، وصندوقا جديدا بقيمة 500 مليار وون، لدعم قطاع الذكاء الاصطناعي محليا.وبناء على ذلك سيتم إنشاء قسم جديد للذكاء الاصطناعي ضمن برنامج دعم صناعة التكنولوجيا الفائقة التابع لبنك التنمية الكوري، وهو "برنامج دعم صناعة الفجوة الفائقة"، وتوفير ما يصل إلى 3 تريليونات وون بحلول نهاية هذا العام.وبهذا يكون قد تمت إضافة مجال الذكاء الاصطناعي إلى المجالات الصناعية الخمسة الرئيسية الموجودة، التي تشمل كلا من: أشباه الموصلات، وشاشات العرض، والبطاريات الثانوية، ومحطات الطاقة الحيوية والنووية.ومن المقرر أن يوفر بنك التنمية الأموال بمعدل فائدة تفضيلي يصل إلى 1.2% للشركات ذات الصلة بنماذج الذكاء الاصطناعي والسحابة الإلكترونية ومجالات التطبيقات الأساسية مثل الروبوتات والقيادة الذاتية. ومن المقرر إطلاق المنتجات ذات الصلة في غضون هذا الشهر.وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء "صندوق الذكاء الاصطناعي الكوري" بقيمة 500 مليار وون لدعم تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتعزيز النظام البيئي، بحيث يتم تشكيل الصندوق مع استثمار بنك التنمية الكوري بمبلغ 150 مليار وون وجذب 350 مليار وون من الصناديق الخاصة.وقالت "كيم سو يونغ" نائبة رئيس لجنة الخدمات المالية إن الصندوق سيتم استخدامه في دعم تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطوير النظام البيئي، موضحة أن شركات الذكاء الاصطناعي ذات التكنولوجيا الواعدة ستأخذ فرصا لتلقي استثمارات لتوسيع أعمالها بشكل أكبر، أو الانتقال إلى مرحلة عمل جديدة.