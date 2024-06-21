هيئة التراث الكورية تختار منطقة كو ريونغ كعاصمة قديمة

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تم تخصيص منطقة "كو ريونغ" في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، والتي كانت مركزا سياسيا وثقافيا في مملكة "غايا" في القرنيْن الخامس والسادس الميلادييْن، لتكون العاصمة التاريخية القديمة الخامسة.وعقدت هيئة التراث الوطنية الكورية اجتماعا في مجمع ديغون للمكاتب الحكومية اليوم، للجنة المداولات المركزية بشأن الحفاظ على العواصم القديمة وتعزيزها، حيث قررت تخصيص تلك المنطقة كعاصمة قديمة.يذكر أن عبارة "عاصمة قديمة" تشير إلى منطقة ذات أهمية تاريخية باعتبارها مركزا سياسيا وثقافيا قديما للأمة الكورية. وإذا تم تخصيص منطقة كعاصمة قديمة فإنها تتلقى دعما لتنفيذ مشروعات تحسين البيئة السكنية والشوارع فيها، كما يمكنها أيضا الترويج لمشروعات إنشاء مساحات تاريخية وثقافية باستخدام مواقعها التاريخية الكبرى.وكانت الحكومة الكورية قد خصصت من قبل 4 مناطق، هي: "كيونغ جو"، و"بو يو"، و"كونغ جو"، و"إيك سان"، كعواصم قديمة، من خلال سن قانون خاص ذي صلة في شهر مارس من عام 2004.الجدير بالذكر أن مملكة "غايا" نمت من خلال دمج المناطق الشمالية في القرنين الخامس والسادس الميلاديين، وقد تم في منطقة "كو ريونغ" اكتشاف بعض أجزاء من موقع قلعة القصر والحصون التي كانت تدافع عن القصر وبقايا الطرق المائية وقطع فخارية، تعود إلى تلك الحقبة.واعترافا بقيمة آثار المقابر القديمة في المنطقة والتي تحتوي على مئات المقابر وتظهر مكانة مملكة غايا، تم إدراجها كموقع للتراث العالمي لليونسكو.