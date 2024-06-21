كوريا تكمل مهمتها في رئاسة مجلس الأمن

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أكملت كوريا الجنوبية مهمتها بنجاح في رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بنهاية شهر يونيو الماضي.وصرحت وزارة الخارجية في سيول أمس بأن كوريا الجنوبية عقدت خلال فترة رئاستها لمجلس الأمن في شهر يونيو 33 اجتماعا رسميا و11 اجتماعا غير رسمي، ليصبح المجموع 44 اجتماعا، وهو ما يتجاوز بكثير متوسط عدد اجتماعات المجلس، والذي بلغ 24 اجتماعا شهريا في العام الماضي.وأضافت أن المجلس أصدر خلال فترة الرئاسة الكورية 8 قرارات بشأن الأوضاع في غزة والسودان والبحر الأحمر، وهو عدد أكبر نسبيا أيضا من المتوسط، حيث ساهمت الرئاسة الكورية في التوصل إلى اتفاقات داخل مجلس الأمن.وقالت إنه تم تنظيم جلسة مناقشات مفتوحة حول موضوع "التهديدات في الفضاء الإلكتروني والسلام والأمن الدوليين" كحدث رئيسي لرئاسة مجلس الأمن في الـ20 من الشهر الماضي برئاسة وزير الخارجية الكوري "جو تيه يول"، ومشاركة 70 دولة عضوا في الأمم المتحدة، في تلك المناقشات المفتوحة التي عقدت وجها لوجه لأول مرة في مجلس الأمن.كما تم أيضا عقد اجتماع رسمي لمجلس الأمن بشأن تجارة الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا يوم 27 يونيو.ومن المقرر أن تتولى كوريا الجنوبية رئاسة مجلس الأمن مرة أخرى في شهر سبتمبر من العام القادم.