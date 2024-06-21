74 % من الكوريين عانوا من مشاكل تتعلق بالصحة العقلية في العام الماضي

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أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن 7 من بين كل 10 مواطنين كوريين جنوبيين قد عانوا خلال العام الماضي من مشاكل تتعلق بالصحة العقلية، بما في ذلك الضغوط النفسية الشديدة، ومشاعر الاكتئاب المستمرة، وهي نسبة تزيد عما كانت عليه في العام الأسبق.جاء ذلك في استطلاع للرأي أجراه المركز الوطني للصحة العقلية على 3 آلاف مواطن كوري تتراوح أعمارهم بين 15 و69 عاما للتعرف على مواقفهم بشأن الصحة العقلية. وقد ظل المركز يجري هذا النوع من استطلاعات الرأي منذ عام 2016 لتوفير المعطيات الأساسية حول أوضاع وسياسات الصحة العقلية الوطنية، ومنذ عام 2022 ثار يجري الاستطلاع مرة كل عامين.واتضح من استطلاع هذا العام أن الوعي بالأمراض العقلية قد تحسن، حيث ارتفعت نسبة الموافقة على أن "أي شخص يمكن أن يعاني من مرض عقلي" من 83.2% في عام 2022 إلى 90.5% هذا العام، كما ارتفعت نسبة الموافقة على أن "المرض العقلي قد يكون نوعا من اختلال في وظائف المخ" من 49.3% إلى 61.4%.لكن الموقف الاجتماع من الأمراض العقلية تدهو، حيث ارتفعت نسبة الموافقة على النظرة السلبية للمصابين بمرض عقلي من 39.4% في عام 2022 إلى 50.7% في عام 2023، كما ارتفعت نسبة الموافقة على أن الأشخاص المصابين بمرض عقلي أكثر خطورة من الأشخاص الذين لا يعانون من تلك الأمراض، بشكل طفيف من 64.0% إلى 64.6%.وقال 55.2% من المشاركين إن صحتهم العقلية "جيدة"، بينما أجاب 78.8% منهم بأنهم "يبذلون جهدا للحفاظ على عقل سليم".وعلى الرغم من ذلك، فإن نسبة المعاناة من مشاكل الصحة النفسية خلال العام الماضي قد وصلت إلى 73.6%، بزيادة قدرها 9.7 % مقارنة بـ63.9% في عام 2022.